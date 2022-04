USA : Baby-Robbe verirrte sich in New York

Eine kleine Robbe hatte sich komplett in den Straßen von Long Island verloren. Die Polizei stoppte das Robbenbaby in einem Kreisverkehr.

Etwas kurzsichtig und mindestens zweimal falsch abgebogen, landete ein Robbenbaby mitten auf einem Kreisverkehr in Long Island im US-Bundesstaat New York. Im Facebook-Beitrag der zuständigen Polizei von Southampton heißt es, dass der kleine Ausreißer «festgenommen» und in Gewahrsam genommen wurde. In einer Rettungsstation für Meerestiere wird das entkräftete Tier nun aufgepäppelt, um frisch und munter wieder ins Meer entlassen werden zu können.