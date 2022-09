Großbritannien: Baby Romeo bekommt zu seiner Geburt eine 2,7-Millionen-Dollar-Yacht

Eine Leihmutter gebar am 12. August den Sohn von Barrie Drewitt-Barlow (52) und seinem Verlobten Scott Hutchinson (27). «Wir gaben 2,7 Millionen Dollar für eine Yacht für Romeo aus und benannten sie nach ihm», sagte Drewitt-Barlow gegenüber «The Sun». Auch was Kleider angeht kamen für ihn nur Designer in Frage. «Burberry, Versace, Dior, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren – wenn ein Designer Baby-Kleidung verkauft, dann haben wir sie uns geschnappt.» Zudem legten seine Väter einen Treuhandfond im Wert von 2,2 Millionen Dollar an, wie die «New York Post» schreibt.