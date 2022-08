Rheinland-Pfalz : Babyleiche in Weiher im Westerwald gefunden

OBERIRSEN – Am gestrigen Montag ist es im Westerwald zu einem grausigen Fund gekommen. Wie die rheinland-pfälzische Staatsanwaltschaft bekannt gegeben hat, wurde der Leichnam eines Säuglings in einem Weiher entdeckt.

Im Oberirsener Weiher im Kreis Altenkirchen (Westerwald) wurde ein Baby am Montagabend tot geborgen. Das tote Baby soll nach Informationen der Rhein-Zeitung in ein Handtuch eingewickelt gewesen sein und befand sich in einer mit Steinen beschwerten Tasche.

