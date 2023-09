Babynamen-Test: Journalistin nennt ihr Kind «Methamphetamine»

Die australische Fernsehmoderatorin Kristen Drysdale und ihr Mann Chris sind im Babyglück. Erst kürzlich kam ihr drittes Kind zur Welt – ein Bub. Doch der Name, den die Eltern ihrem Baby gaben, hat nun eine heftige Debatte über die - offenbar nicht sehr strengen – Regeln für die Namensgebung im Bundesstaat New South Wales ausgelöst. Das Kind heißt: «Methamphetamine Rules», was übersetzt etwa «Lang lebe Methamphetamin» bedeutet.

Eigenes Kind als Versuchskaninchen

«Mit meinem Mann überlegten wir: Was wäre der schrägste Name, der definitiv nicht akzeptiert wird?», erzählt sie dem Portal News.com.au. Einer, in dem harte Drogen verherrlicht werden, würde man meinen. Drysdale war sich sicher, dass das Amt in einem solchen Fall einen Namen aus dem Register wählt. Sie lag falsch.