Nordstad-Lycée : Backes und Bausch können Enteignungsverfahren «nicht ausschließen»

ERPELDINGEN/SAUER – Seit 2007 wird am Noordstad-Lycée in einem Containergebäude unterrichtet. Der Neubau ist zwar bereits genehmigt, nur die Grundstücke noch nicht in Staatsbesitz.

Seit 2007 werden die Schülerinnen und Schüler in Containern unterrichtet. Symbolbild/dpa

2007 hat das Nordstad-Lycée (NOSL) seine Pforten in einem Containergebäude in Diekirch eröffnet – an drei verschiedenen Standorten. Doch auch 15 Jahre später ist eine Lösung offenbar in weiter Ferne. Obwohl die Chamber den Bau des Nordstad-Lycée in Erpeldingen an der Sauer mit einem Gesamtvolumen von 153 Millionen Euro am 19. Januar 2021 genehmigte. Wenn denn nur die Grundstücke schon im Besitz des Staates wären. Ein Enteignungsverfahren wird aber vorerst nicht in Betracht gezogen.

Noch nicht, denn «derzeit besteht die Hoffnung, dass noch eine Einigung mit den Eigentümern erzielt werden kann», heißt es in der gemeinsamen Antwort von Finanzministerin Yuriko Backes und dem Minister für öffentliche Arbeiten, Francois Bausch, auf die Anfrage der Abgeordneten Martine Hansen (CSV). Nach den ersten gescheiterten Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern im Jahr 2015, sei inzwischen ein angepasstes und deutlich höheres Angebot an die Eigentümer verschickt worden. Allerdings könne – wenn keine Einigung mit den Eigentümern erzielt werden – das Enteignungsverfahren «im Extremfall nicht ausgeschlossen werden».

«Öffentlicher Nutzen» legitimiert Enteignungsverfahren nur

Backes und Bausch verweisen in ihrer Antwort auf Artikel 16 der Verfassung. Demnach sei der «öffentliche Nutzen» der einzige Grund für ein Enteignungsverfahren ist. Er vereinfache ein solches Verfahren allerdings nicht, sondern legitimiere es lediglich. Es sei wichtig zu bedenken, dass in den ersten Phasen, die das eigentliche Enteignungsverfahren vor dem Amtsgericht vorbereiten, noch jederzeit eine Einigung erzielt und das Verfahren somit wieder eingestellt werden könne. Der Preis würde in diesem Falle vom Gericht bestimmt – auf Grundlage einer Sachverständigeneinschätzung.

Nach anfänglichen Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern im Jahr 2015, die ohne Zustimmung blieben, sei inzwischen ein angepasstes Angebot an die Eigentümer verschickt worden. Dieses sei deutlich höher als das in den ersten Verhandlungen (2015) vorgeschlagene Angebot und spiegele neben der Preisentwicklung des Grundstücks die Bereitschaft wider, auf die Forderungen der Eigentümer einzugehen.