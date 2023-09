Backstreet-Boys: Nick Carter unter Vorwurf sexueller Übergriffe angeklagt

Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter hat in einem von zwei gegen ihn im US-Staat Nevada angestrengten Zivilverfahren einen Teilerfolg erzielt. Eine Frau wirft Carter vor, sie 2001 in seinem Tourbus vergewaltigt zu haben. Eine Richterin lehnte es am Mittwoch (Ortszeit) ab, eine Gegenklage Carters und seiner Anwälte abzuweisen. Der Sänger wirft drei Personen im Zusammenhang mit dem Fall Verleumdung vor. In dem zweiten Fall, der vergangenen Montag eingereicht wurde, beschuldigt eine weitere Frau Carter, sie 2003 auf seiner Jacht vor der Küste von Florida sexuell genötigt zu haben.