Auf Kreuzfahrtschiff : Backstreet Boys treten als Spice Girls auf

Die Helden des Neunziger-Pop stehen wieder auf der Bühne. Zwar füllen sie keine Hallen, sorgen dafür nun aber auf Kreuzfahrtschiffen für Stimmung.

In den Charts ist es um die Backstreet Boys eher ruhig geworden. Von der Bühne bekommt man die fünf Jungs aber immernoch nicht. Denn die Boygroup sticht jetzt in See.