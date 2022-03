Depp-Trennung : Bad Boy Johnny hat's vergeigt

Sie galten als das letzte Traumpaar Hollywoods - doch jetzt ist die Liebe zwischen Johnny Depp und Vanessa Paradis Geschichte. Schuld daran sollen Weib und Wein sein.

Seit Monaten brodelte die Gerüchteküche, jetzt musste das Promi-Paar dem Druck nachgeben und die Trennung offiziell bekannt geben. Nach vierzehn Jahren und zwei gemeinsamen Kindern sagen Depp (49) und Paradis (39) Adieu zueinander.

Offiziell ist über das Ende der Beziehung freilich nichts in Erfahrung zu bringen, aber es soll das ausschweifende Partyleben des letzten Jahres gewesen sein, das die transatlantische Liebe zum Scheitern verurteilte.

Schöne Frauen sind seine Schwäche

Und natürlich Johnnys Schwäche für schöne Frauen. Mit Bond-Girl Eva Green soll er während der Dreharbeiten zu «Dark Shadows» 2011 eine Affäre gehabt haben, und auch die blonde Amber Heard, mit der der Amerikaner in «The Rhum Diaries» zu sehen war, soll es dem ehemaligen Schwerenöter angetan haben.

Denn Depp war nicht immer der Familienvater und treue Partner, der über ein Jahrzehnt abgeschieden in Südfrankreich lebte, Gemüse anpflanzte, malte und sein neues Leben in Harmonie mit Paradis genoss. Bevor Paradis sein Herz eroberte, war er ein echter Bad Boy, der für wilde Parties und wilde Liebhaberinnen bekannt war – so datete er unter anderem Kate Moss, Winona Ryder und Juliette Lewis.

Wild wild Johnny

Der Viper Room, der legendäre Nachtclub in L.A., in dem River Phoenix an einer Überdosis starb, gehörte damals Depp. Erst als er die kleine Französin mit der großen Zahnlücke 1998 in einem Pariser Hotel traf, änderte er seinen Lebenswandel.

Bis vor einem Jahr, so munkelt man. Damals zog die Familie nach Los Angeles – der Anfang vom Ende. Paradis verbrachte einen Großteil der Zeit in Frankreich, während Depp sich ins Nachtleben in Hollywood stürzte und mehr als einmal einen über den Durst trank. Das soll zu enormen Spannungen in der Beziehung geführt haben. Noch im Mai dementierte der Superstar, dass es Probleme in der Beziehung gäbe. Und auch Paradis wiegelte öffentlich ab.

Kampf um Beziehung

Das Paar habe bis zum Schluss versucht, die Liebe zu retten, wie das Magazin «People» aus dem Umfeld der Stars erfahren haben will. «Sie haben über Monate versucht, die Beziehung zu retten. Aber sie haben eingesehen, dass das nicht möglich ist», so der Insider zum Blatt.

Derzeit weilt Paradis für die Premiere ihres neuen Films in Frankreich. Wie die ehemaligen Liebenden ihr Leben mit den Kindern Lily-Rose (13) und Jack (9) künftig über zwei Kontinente hinweg organisieren werden, ist unklar. Sicher ist aber einmal mehr: Für die Kinder wird es am schwierigsten.