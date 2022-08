Styling-Tipps: Bademode lässt sich wunderbar auch im Alltag tragen

Mit den neuen Bikini und Bademode-Trends, die je länger je mehr in Richtung Ready-To-Wear gehen, liegt es nahe, die Bademode in den Alltag zu integrieren.

Das Badekleid als Body

Das Bralette- und Bandeau-Bikini als Crop Top

Einen schnellen Look mit Bandeau-Bikini stylst du, indem du auf einen monochromen Look, also alles in derselben Farbe, setzt. Model Elsa Hosk trägt zu ihrem Top weiße Flip Flops und einen weißen Microskirt.