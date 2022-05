Knapp war gestern: Bademode verdeckt diesen Sommer viel Haut

Bedecken nach Belieben

Bewegungsfreiheit für Sportskanonen

Auch in der Luxusbranche geht es bei der Bademode Richtung Kleidungsstück: Bei Chanel trägt das Model Vivienne Rohner ein Bikini, das bei der französischen Luxusmarke mit einem schwarzen halbtransparenten Top kombiniert wird. Ein Look, der Swim- und Ready-To-Wear verschmilzt.

Freiheit in der Bademode

Egal, ob du gerne alles herzeigst oder einfach Lust auf einen angezogenen Look hast: Alle Menschen sollen am Beckenrand so viel oder so wenig zeigen, wie sie mögen. Inzwischen gibt es auch von den Labels die richtigen Stücke dazu.