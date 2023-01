Djamila, Gigi, Lucas: Baden, Brötchen, Botox – Darauf freuen sich die Dschungel-Finalisten

Im nächsten Gang erwarten Gigi zwei Ziegenaugen, die in einem ganzen Ziegenkopf präsentiert werden. Er kaut los und brüllt während des Runterschluckens immer wieder laut.

Die 16. Staffel der Realityshow «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» ist Geschichte. Djamila Rowe ist Dschungelkönigin, Zweitplatzierter ist Gigi Birofio und das Schlusslicht bildet Lucas Cordalis. Letzterer nannte stets als Siegesmotivation, die Krone zurück in die Familie Cordalis zu bringen, da sein Vater Costa im Jahr 2004 Dschungelkönig wurde. Wie er die Niederlage verkraftet, was Djamila mit dem Preisgeld vorhat und was die erste Priorität der Campenden nach 17 Tagen Dschungel ist, haben sie bei 20 Minuten erzählt.