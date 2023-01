Hohe Nebenkosten: Luxemburger Bäckereien berichten über die steigenden Preise

«Plus 50 Prozent in einem Jahr: Der Preis für Butter ist so stark gestiegen wie nie zuvor», berichtet Gérard Roby, Geschäftsführer der Bäckerei und Konditorei «Gérard le fou» in Differdingen. Luxemburger Bäckereien leiden unter den steigenden Preisen für ihre Produkte, denn innerhalb eines Jahres ist der Brotpreis um 11 Prozent gestiegen.

Das Unternehmen «Arbre à Pain» mit 40 Beschäftigten hingegen weist in seinen Bäckereien eher stabile Preise aus und bietet sogar ein Baguette zum Preis von einem Euro an. «Die Preise für die Produkte werden drei bis vier Monate im Voraus festgelegt», erklärt der Geschäftsführer Franck Iffli. «Die Preise für Rohstoffe schwanken so stark, dass wir den Anstieg nicht systematisch an die Kunden weitergeben können.» Er betont, dass er in diesen schwierigen Zeiten seine Gewinnspannen einschränken und alle überflüssigen Ausgaben vermeiden müsse.