USA : Baerbock und Blinken machen Moskau für drohende Hungerkrisen verantwortlich

Die Außenminister Deutschlands und der USA haben ihre Kritik an Russland wegen einer weltweit drohenden Nahrungsmittelknappheit bekräftig. «Der einzige Grund dafür ist Russlands Aggression gegen die Ukraine», sagte der US-Chefdiplomat Antony Blinken am Freitag in Berlin. Annalena Baerbock (Grüne) sprach von einem «zynischen Korn-Krieg»: Russland lasse «zielgerichtet Lebensmittelpreise explodieren (...), um ganze Länder zu destabilisieren".