Verwaltungsgericht : Bäume im Bobësch dürfen gefällt werden

Aller gegnerischen Bemühungen zum Trotz dürfen die Bäume im Bobësch-Wald zwischen Niederkerschen und Sassenheim abgeholzt werden. Der Präsident des Verwaltungsgerichts hat am Freitag einen Antrag auf Aussetzung abgelehnt, wie das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten am Nachmittag bekanntgab. Die Biergerinitiativ Gemeng Suessem (BIGS) hatte im November den Antrag gegen die Abholzungsaktion eingereicht , im Sommer hatten Baumbesetzer bereits gegen die Baustelle protestiert.

Somit können die Arbeiten für die Neugestaltung des CR110 beginnen – unter anderem müssen dafür Gasleitungen von Air Liquide und Creos abgesenkt werden, was das umstrittene Fällen der Bäume mit sich bringt. Das Ministerium gibt an, dass man sich bei der Entfernung der Bäume und Sträucher «auf das absolut notwendige Minimum» beschränke. Zudem würden «alle Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von Fledermäusen getroffen». Außerhalb der Vegetationsperiode seien die Auswirkungen auf diese und auf Vögel gering.

Durch die Bauarbeiten sollen der Mitteilung nach unter anderem die Verkehrsbehinderungen aufgrund der laufenden Arbeiten am Boulevard J-F. Kennedy in Niederkerschen minimiert werden. Außerdem soll Versorgungssicherheit für die Aktivitäten in der Industriezone Bommelscheuer gewährleistet werden.