Bäume statt Beton: Luxemburgs Schulhöfe sollen grüner werden

Der Luxemburger Schulalltag kann ganz schön grau sein. Zumindest, wenn es um die Gestaltung der Schulhöfe geht, wo vielerorts der Beton dominiert und Bäume Mangelware sind. Nora Elvinger, Regierungsattaché im Umweltministerium, sieht vor allem an Schulen in den Ballungsräumen Handlungsbedarf: «Es gibt durchaus gute Beispiele, aber eben auch Schulhöfe, auf denen es fast keine Grünflächen gibt, nur zwei oder drei kleine Bäume, die den Kindern kaum Schatten spenden». Dieses Bild sei in Luxemburg immer noch viel zu oft vorherrschend, sagt sie.

Angesichts des weltweiten Klimawandels hält es Elvinger für dringend geboten, Schulen und Pausenhöfe an die sich ändernden Bedingungen anzupassen. In dem Zusammenhang weist sie darauf hin, dass Bäume wie «Klimaanlagen» arbeiteten und die «Umgebungstemperatur um mehr als 10 Grad senken» könnten.

Begrünung gibt es nicht zum Nulltarif

Systematisch sei die Bewertung der Schulhöfe bislang zwar noch nicht angegangen worden, jedoch gebe es landesweit zahlreiche Natur- und Klimapakte sowie Projektausschreibungen. Ein Gewinner solcher Maßnahmen ist die Stadt Düdelingen. Sie erhält 300.000 Euro, die sie in die Begrünung des Schulhofs der Stutzenhofschule steckt. 63 Prozent der Schulhofsfläche sollen im Rahmen des Projekts, das insgesamt Kosten in Höhe von 908.000 Euro verursacht.

In Summe sei die Schulbegrünung kein kostengünstiges und schon gar kein einfaches Unterfangen. Denn neben der Entfernung des Betons müssten auch die Interessen von Kindern, Eltern, Lehrkräften und nicht zuletzt der Verwaltung mit einbezogen werden. Bäume wiederum wachsen auch nicht «zum Nulltarif», so Elvinger.

Beton und Rasen können auch koexistieren

In Düdelingen befindet sich das Projekt noch in der Abstimmungsphase, aber «die Arbeiten sollen im Sommer 2024 beginnen.» Auch die Hauptstadt ist an dem Thema dran, und der Luxemburger Stadt-Schöffe Paul Galles versichert, dass die «Begrünung der Innenhöfe eine Priorität» sei. In den kommenden Wochen soll eine Begehung der «Schulhöfe, Wohnheime und Kindergärten» vorgenommen werden, um positive wie negative Aspekte zu eruieren.