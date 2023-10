Bahnhofsviertel: Trambaustelle und Pandemie haben dem «Strogoff» den Rest gegeben

Beim Strogoff sind die Schotten seit rund zwei Wochen dicht. Marion Mellinger/L'essentiel

Seit dem 8. Oktober kann man nicht mehr im Strogoff an der Place de Paris in der Hauptstadt essen. Auf seiner Internetseite kündigte das Restaurant eine vorübergehende Schließung an. «Zwischen Trambaustelle und Pandemie haben wir gekämpft, so gut wir konnten, aber wir schaffen es nicht mehr», sagt Richard Mazelier, Generaldirektor der Mazelier-Gruppe, zu der das Strogoff gehört.

Das Restaurant mit mediterraner und italienischer Küche war 2017 eröffnet worden, «kurz bevor die Bauarbeiten an der Place de Paris begannen», so Mazelier. Die Trambaustelle, die im September 2019 startete, hätte die Kundenzahl um 40 Prozent schrumpfen lassen, sagt er. «Luxtram sollte die Einzelhändler entschädigen, aber wir haben nichts bekommen. Der Aufschwung nach der Pandemie hat nicht ausgereicht, um das zu kompensieren», so Richard Mazelier.

«Die dreijährige Baustelle, Pandemie und Telearbeit waren für Einzelhändler nicht hilfreich», sagt auch Valérie Hanff, Leiterin eines Friseursalons in der Avenue de la Liberté. «Die neue Verkehrsführung am Bahnhof auch nicht», sagt sie. «Um herzukommen, müssen die Kunden einen Umweg machen. Wir haben viel eingebüßt, wir haben Personal abgebaut.» Wie das Strogoff wurde auch der Salon ihren Angaben nach nicht von Luxtram entschädigt.

Verschiedene Faktoren bedingen laut UCVL mehr Leerstände

Selbiges gilt für Dominique Remen, der seit 2017 ein Juweliergeschäft in der Rue Glesener leitet. «Es gibt keine Parkplätze und keine Bushaltestelle mehr. Ich habe keine Entschädigung von Luxtram erhalten, weil ich außerhalb des Bereichs liege», erklärt Remen. «Ohne die Covid-Hilfen wäre ich tot gewesen», meint er.

Seit 2019 gibt es im Bahnhofsviertel mehr Leerstände, sagt Anne Darin, Direktorin der Union Commerciale de la Ville de Luxembourg (UCVL). Als Gründe nennt sie die Trambaustelle, die Eröffnung des Shoppingcenters Cloche d'Or, die geänderte Verkehrsführung sowie die Sicherheitsprobleme des Viertels. Die Lage in Luxemburg-Stadt sei kein Einzelfall: «Alle Großbaustellen wirken sich auf den Kundenstrom und die Umsätze aus, führen zu Geschäftsschließungen und Änderungen der Kundengewohnheiten», so Darin.

Laut Luxtram wurden 19 Geschäftsinhaber mit einem Betrag von rund 300.000 Euro entschädigt. Wie die Einzelhändler beklagt auch der Wirtschaftsverband der Stadt die Kriterien, um Anspruch auf Ausgleichszahlungen von Luxtram zu haben, diese seien «zu restriktiv». Die UCVL erklärt: «Eine finanzielle Entschädigung ist nur möglich, wenn das Geschäft Verluste macht, was selten der Fall ist, da jeder gute Manager versucht, seine Kosten so gering wie möglich zu halten.» Außerdem seien nur kommerzielle Aktivitäten direkt an der Trasse anspruchsberechtigt. «Wir hätten uns gewünscht, dass dieser Perimeter auf die angrenzenden Straßen ausgeweitet wird, wie es im Ausland oft geregelt ist», so der Verband.

La Cantine du Châtelet kapituliert vor den Bauarbeiten am Boulevard de la Pétrusse Die Arbeiten vorm Restaurant gehen seit mehreren Monaten. Marion Mellinger/L'essentiel Ebenfalls im Bahnhofsviertel wird das Restaurant La cantine du Châtelet, das es seit 2016 am Boulevard de la Pétrusse gibt, am Monatsende schließen. «Wir haben seit Januar Bauarbeiten in der Straße», erklärt Geschäftsführer Jean-Baptiste Savary. «Wir haben Lärmbelästigung, aber auch Probleme mit dem Zugang. Wir hatten im Juni zunächst beschlossen, den Mittagsservice zu streichen und nur noch abends zu öffnen. Wir dachten, die Arbeiten seien Ende Juli rum, aber sie wurden Anfang September wieder aufgenommen. Für uns ist das nicht mehr möglich, wir haben immer weniger Kunden, der Umsatz leidet darunter. Ich habe mich entschieden zu schließen, weil das Restaurant nicht mehr lebensfähig ist», so Savary. «Jedes Geschäft, das schließen muss, ist eine Tragödie für alle», sagt Maurice Bauer, Schöffe der Stadt Luxemburg und zuständig für den Handel. Die Stadt habe mit Aktionen wie während der Pandemie versucht, zu unterstützen, damit die Geschäfte weiterexistieren können. Der Wirtschaftsverband moniert indes, dass Informationen zu Baustelle zu spät kämen, damit sich die Ladenbesitzer organisieren können und die Arbeiten stellenweise länger dauern als angekündigt, wie im Fall Cantine du Châtelet. Die UCVL hat daher bereits Ausgleichszahlungen für mehrere Großbaustellen von der Stadt Luxemburg gefordert. Dies stehe allerdings «nicht auf der Tagesordnung», so Schöffe Maurice Bauer.