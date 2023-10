Bahnhofswache: Vierter und letzter Polizist wird aus U-Haft entlassen

Der letzte der vier unter dem Verdacht mutmaßlicher Polizeigewalt stehenden Beamten ist nach L'essentiel-Informationen am heutigen Dienstag durch richterlichen Beschluss auf freien Fuß gesetzt worden. Am 22. September wurde bereits ein Beamter aus der Haftanstalt in Sassenheim entlassen, am vergangenen Mittwoch und Donnerstag zwei weitere. Zuvor hatte das Berufungsgericht zunächst gegen die Empfehlung einer Freilassung des Bezirksgerichts Luxemburg entschieden.