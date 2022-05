Projekt: Bahnverbindung Differdingen-Luxemburg soll um 20 Minuten verkürzt werden

Die Bahnverbindung zwischen Differdingen und Luxemburg soll in Zukunft um bis zu 20 Minuten verkürzt werden. Das ist eines der vielen Projekte im Nationalen Mobilitätsplan PNM 2035. Laut Mobilitätsminister François Bausch ist die Verbindung zwischen der drittgrößten Gemeinde des Landes und der Hauptstadt nämlich «schlecht».

«Aktuell müssen Bahnfahrer von Differdingen entweder nach Petingen zurückfahren, um dort für nach Luxemburg umzusteigen oder eine großen Umweg über Esch machen», so Bausch. Eine Fahrt, die bis zu 45 Minuten dauern kann. Mit dem Bau eines Gleisdreiecks soll die Fahrt von Differdingen nach Luxemburg in Zukunft direkt über Niederkerschen führen. «Das ist einer der Wege, wie mit einer nicht zu hohen Investition, die Mobilität verbessert und gleichzeitig das Bahnnetz optimiert werden kann», so Bausch.