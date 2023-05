Zwei tote Kinder: Bakterielle Erkrankungen in Luxemburg auf dem Vormarsch

Die Situation sei nicht außer Kontrolle, aber sie müsse überwacht werden, so das Gesundheitsamt.

Die auf europäischer Ebene eingerichteten Frühwarnsysteme hatten einen Trend festgestellt, der sich auch in Luxemburg bestätigte: In den vergangenen Monaten und insbesondere in der Winterzeit hat es einen starken Anstieg bei bakteriellen Erkrankungen gegeben. «Die Situation ist zwar nicht außer Kontrolle, aber es ist wichtig, ein Auge darauf zu haben», erklärt Dr. Anne Vergison, Chefin der Gesundheitsinspektion.