Luxemburg: Schule und Austauschort für ukrainische Flüchtlinge geplant

Angesichts des Zustroms von rund 5000 Flüchtlingen, die seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine nach Luxemburg gekommen sind, hat sich die LUkraine ASBL bemüht, ihre Aufnahme zu erleichtern. Die Nichtregierungsorganisation hat zahlreiche Initiativen ergriffen, darunter Unterkünfte, Sprachkurse, Unterstützung bei der Verwaltung, psychologische Hilfe und Aktivitäten für Kinder.

Angesichts der «Angst vor einer zweiten Flüchtlingswelle im Winter» will die gemeinnützige Organisation weiter aktiv bleiben. «Ab September oder Oktober wird ein Ort der Begegnung zwischen Flüchtlingen und der lokalen Bevölkerung entstehen. Dieser Ort der Sozialisierung und des Austauschs ist für die oftmals verwirrten Neuankömmlinge sehr wichtig», betont Inna Yaremenko, stellvertretende Vorsitzende der LUkraine ASBL. «Darüber hinaus werden wir eine ukrainische Schule eröffnen. Dies wird jedoch nicht bis zum Beginn des neuen Schuljahres möglich sein, da wir noch nach einem Standort suchen».

Innerhalb von sechs Monaten hat der Verein rund 1,5 Millionen Euro an Spenden gesammelt, die hauptsächlich für humanitäre und logistische Hilfe in der Ukraine verwendet werden. «Wir werden fünf Pumpenwagen zur Wasserfilterung in die Region Donezk schicken, wo viele Orte ohne Wasser sind», berichtet Nicolas Zharov, der Vorsitzende von LUkraine ASBL.