Strom statt Kerosin : Bald fliegen wir mit Elektro-Flugzeugen

Auf der Straße sind Elektroantriebe schon Alltag, in der Luft könnten sie sich auch bald etablieren. Elektrisches Fliegen ist aber nicht automatisch ökologischer.

«Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis elektrisch angetriebene Flugzeuge Normalität sind», sagt Manfred Hader zu 20 Minuten. Er ist Luftfahrtexperte beim Unternehmensberater Roland Berger. Die gesamte Luftfahrtbranche werde sich stark verändern: Einerseits komme eine leisere, kerosinfreie Antriebstechnik, andererseits das weitgehend selbstgesteuerte Flugzeug. «Die Veränderungen werden in Stufen erfolgen», sagt Hader.

E-Flieger sind nicht automatisch ökologischer

Basis für die von Strom statt Kerosin angetriebenen Flugzeuge werden neuartige Antriebe sein, etwa von Siemens. Der deutsche Konzern hat für seinen «Rekordmotor», der bei einem Gewicht von 50 Kilogramm rund 260 Kilowatt elektrische Dauerleistung liefert, diesen Oktober in Lausanne den Nachhaltigkeitspreis des Weltluftfahrtverbandes FAI erhalten.

Elektrisches Fliegen ist aber nicht automatisch ökologischer. Es kommt dabei auf die Stromerzeugung und die Herstellung der Batteriespeicher an. «Bei den heutigen Optionen bleibt es am ökologischsten, nicht oder nur sehr selten zu fliegen», sagt Georg Klingler. Der Klimaexperte von Greenpeace Schweiz kritisiert, dass die externen Kosten für Luftverschmutzung und Klimaerwärmung bei den Ticketpreisen nicht berücksichtigt sind. «Fliegen ist viel zu billig», so Klingler. Er fordert ein Ende der Subventionierung und die Einführung einer Flugticket-Abgabe.