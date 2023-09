In «Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes» reisen wir in der Zeit 64 Jahre zurück, bevor sich Katniss zu den Hungerspielen meldet.

Bald im Kino : Was passiert in der Vorgeschichte von «Die Tribute von Panem»?

Die beliebten Filme erreichten ein Millionenpublikum, nun kommt der neue Teil ins Kino: «Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes». Er spielt 64 Jahre bevor sich Katniss’ (Jennifer Lawrence) freiwillig zu den Hungerspielen meldete. So erzählt er die Vorgeschichte der Welt und von Panem und dem Anfang der gefürchteten Hungerspiele. Wie die bisherigen Filme basiert auch der neue Teil der Dystopie auf dem gleichnamigen Roman von Suzanne Collins.

Der 18-jährige Coriolanus (Tom Blyth) steht im Mittelpunkt der Geschichte, lange bevor er zum tyrannischen Staatspräsidenten von Panem werden sollte. In «Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes» ist der junge Mann die letzte Hoffnung seiner einst stolzen Familie Snow, die in Ungnade gefallen ist. Da er einer der besten Schüler ist, wird er zum Mentor für Lucy (Rachel Zegler), die aus dem verarmten Distrikt 12 kommt. Dadurch sieht er die Chance, sein Schicksal zu ändern.

1 / 7 Lucy Gray Baird wird von Rachel Zegler gespielt, die man aus «West Side Story» kennt. Ascot Elite Tom Blyth ist der Darsteller für Coriolanus Snow, dem künftigen Staatspräsidenten von Panem. Blyth kennt man aus «Benediction». Ascot Elite Hunter Schafer, bekannt als Jules aus «Euphoria», spielt Tigris Snow. Sie ist die Cousine von Coriolanus Snow. Ascot Elite

Da die Dystopie Jahrzehnte vor Katniss' Geburt spielt, taucht sie tiefer in die Mythologie von Panem ein, auf der die Originalfilme und -romane aufgebaut sind. Snow und seine Zeitgenossen haben immer noch mit den Folgen der «dunklen Tage» zu kämpfen, den Kriegen, die zu den Hungerspielen führten. «Man bekommt ein wenig Hintergrundwissen über Katniss, erfährt natürlich viel über Snow, die Geschichte der Spiele und die Geschichte einiger Musikstücke, beispielsweise woher Lieder wie ‹The Hanging Tree› eigentlich stammen», erzählt Regisseur Francis Lawrence gegenüber dem Branchenmagazin «Vanity Fair».

«Es ist ein völlig anderer Stil, was das Design, die Charaktere und die Sichtweise angeht», sagt Produzentin Nina Jacobson. «Es war wirklich aufregend, eine andere Seite von Panem zu einem anderen Zeitpunkt in seiner Geschichte zu zeigen.» Lawrence verrät, dass der deutsche Produktionsdesigner Uli Hanisch (The Queen's Gambit) an einer «neuen Version» der dystopischen Nation gearbeitet habe. So widerspiegeln die Architektur bis zur Inneneinrichtung die zerstörte Welt und die Charaktere dieser Geschichte. «Wir werden auch Distrikt 12 und das gesamte Kapitol neu gestalten», fügte er vor den Dreharbeiten hinzu. Eine brandneue Arena gebe es auch.

«Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes» erscheint am 15. November in Luxemburger Kinos.