Sturm aufs Kapitol: Baldiges Urteil – Proud Boys schieben Schuld auf Trump

In einem aufsehenerregenden Prozess gegen Mitglieder der rechtsextremen Gruppe Proud Boys im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 dürfte es bald ein Urteil geben. Nach den Schlussplädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung am Montag und Dienstag müssen jetzt die Geschworenen entscheiden, ob sich der ehemalige Proud-Boys-Anführer Enrique Tarrio und vier seiner Kommandeure zum Aufruhr gegen die US-Regierung verschworen haben.

Der Verteidiger der Proud Boys, Nayib Hassan, sagte am Dienstag in seinem Schlussplädoyer, sein Mandant Tarrio solle als Sündenbock für den damaligen US-Präsidenten Donald Trump herhalten. Trump sei es gewesen, der am 6. Januar 2021 die Menge in Washington aufgewiegelt habe. «Es waren Donald Trumps Worte. Es war seine Motivation. Es war sein Zorn, der das verursachte, was in Ihrer wunderschönen und großartigen Stadt am 6. Januar passiert ist», sagte Hassan. Er betonte, dass Tarrio an dem Tag nicht einmal in Washington gewesen sei.