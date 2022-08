Preis-Schock: Balenciaga verkauft den teuersten Abfallsack aller Zeiten

Nein, und ich will auch nichts von dieser Marke besitzen.

Nein, und ich will auch nichts von dieser Marke besitzen.

Nein, aber ich hätte so gerne etwas …

Nein, aber ich hätte so gerne etwas …

Ja, sogar mehrere. Ich habe mir ein Teil des Brands gegönnt. Naja, etwas Gefälschtes. Pssst! Nein, aber ich hätte so gerne etwas … Nein, und ich will auch nichts von dieser Marke besitzen. Ich kenne Balenciaga gar nicht.

Im März überraschte Balenciaga die Modewelt mit einer emotionalen Show, bei der der Brand Models als ukrainische Geflüchtete auf dem Laufsteg inszenierte. Statt Taschen schleppten die Models große, an Abfallsäcke erinnernde Müllsäcke hinter sich her. Modefans vor Ort brachen damals in Tränen aus.