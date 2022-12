Mallorca : Ballermann-Anwohnerin bittet um Spenden für Schallisolierung

Wohnen in der Schinkenstraße am Ballermann – das mag für so manchen Mallorca-Urlauber wie ein Traum klingen, aber für eine 24-jährige Einheimische ist es ein Albtraum. «Ich finde in meiner Wohnung keine Ecke, in der Ruhe herrscht. Es ist, als ob mir direkt ins Ohr gesungen würde», zitiert die «Mallorca Zeitung» (Donnerstag) Joana Maria Cirer. Mit einer Crowdfunding-Aktion richtet sich die junge Frau nun an Urlauber und Einheimische, um ihr Zuhause schalldicht zu machen – 10.000 Euro würde das kosten.