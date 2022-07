In Deutschland : Ballermann-Lied «Layla» zum offiziellen Sommerhit 2022 gekürt

Der Limburger Sänger und «Layla»-Produzent Ikke Hüftgold alias Matthias Distel singt in seinem Studio. Im Suff über 'nen Puff grölen: Das beschreibt vielleicht besonders anschaulich das Pop-Phänomen «Layla».

Der Partyhit wurde laut Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment mehr als 60 Millionen Mal gestreamt und steht seit fünf Wochen an der Spitze der Charts: «An «Layla» führt in diesem Sommer kein Weg vorbei», hieß es aus Baden-Baden von den offiziellen Charts-Ermittlern. «Die repräsentativen Streaming- und Verkaufsdaten ergeben in diesem Jahr ein eindeutiges Bild.»