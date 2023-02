«Flugversuch» auf Abwegen : Ballon über Lateinamerika stammt ebenfalls aus China

Nachdem am Sonntag ein erster Ballon aus China von der US-Luftwaffe über dem Atlantik abgeschossen wurde, ist am Montag ein weiterer über Kolumbien gesichtet worden.

Erst am gestrigen Sonntag ist der chinesische Ballon über dem US-amerikanischen Luftraum abgeschossen worden. Nun schwebt ein weiterer über Südamerika.

Ein über Kolumbien entdeckter großer Ballon stammt auch aus China. Die chinesische Außenamtssprecherin Mao Nin bestätigte am Montag vor der Presse in Peking die Herkunft. Er habe einen «Flugversuch» unternommen, diene «zivilen Zwecke» und sei auf Abwegen. Ähnlich wie im Falle des abgeschossenen mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über den USA sagte die Sprecherin, durch das Wetter und seine begrenzten Steuerungsmöglichkeiten sei er in den Luftraum lateinamerikanischer Staaten eingedrungen.