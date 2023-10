Ballspiel: Fünf Erwachsene verprügeln vierzehnjährigen Schüler

Ein Video einer Überwachungskamera einer Schule in Can Pastilla auf Mallorca zeigt, wie eine Familie einen 14-jährigen Schüler verprügelt.

Ein Konflikt um einen Ball ist in einer Schule auf Mallorca komplett ausgeartet: Am Freitag wurden fünf erwachsene Personen – alle Mitglieder derselben Familie – festgenommen, nachdem sie einen 14 Jahre alten Schüler zusammengeschlagen hatten. Ein Video einer Überwachungskamera zeigt, wie die Familie den Pausenplatz der Schule La Ribera in der Ortschaft Can Pastilla stürmt und den Jugendlichen verprügelt.