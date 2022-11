Sponsored Content : Baloise entwickelt ihr Erscheinungsbild weiter

Die seit über 130 Jahren in Luxemburg vertretene Baloise verändert ihr Erscheinungsbild von Grund auf, bevor Anfang des Jahres der Umzug nach Leudelange ansteht.

Bestens verankert im Jetzt – den Blick in die Zukunft gerichtet

Seit 1890 hat sich Baloise im Großherzogtum und weit über die Grenzen hinaus fortlaufend mit Dynamik und dem Willen entwickelt, ihre Kunden in sämtlichen Belangen zu begleiten. Baloise steht für einen humanen, verantwortungsbewussten und zugänglichen Versicherer- deshalb präsentiert sie sich ab heute mit einer neuen, überarbeiteten Identität, die den von ihr vertretenen Werten noch besser entspricht. Ein brandneues grafisches Erscheinungsbild in lebendigen Farben und mit einem vereinfachten Logo, in dem sich die Ambitionen des luxemburgischen Versicherers widerspiegeln: das Leben der Kunden von Baloise zu vereinfachen, indem deren Bedürfnisse effizient, schnell und auf klare und transparente Weise erfüllt werden.

Was all das anbetrifft, so sprüht Baloise nur so vor Ideen. Als Vorreiter und echter Innovationstreiber in der Branche stellt die Baloise ihr Angebot stets auf den Prüfstand, geht Partnerschaften mit Fachleuten auf ihrem Gebiet ein und positioniert sich als Innovationsführer in der Welt der Versicherungen, indem sie Produkte entwickelt, die Nachmacher finden…

Denn die Welt verändert sich, und Baloise passt sich einerseits den aktuellen Herausforderungen an und bemüht sich andererseits, die zukünftigen Bedürfnisse ihrer Kunden zu antizipieren. Nachdem sie die erste Versicherung für Hybrid- und Elektrofahrzeuge Drive Electric auf den Markt gebracht hatte, konzipierte sie die erste Online-Hausratversicherung GoodStart, mit der Kunden ihre Wohnungen direkt von zu Hause aus mit wenigen Klicks versichern können: ersichtlich eine andere Vision von Versicherungen also, die vereinfachter, zugänglicher und flexibler sein soll.

Eine Vision für morgen

Baloise ist sich der Herausforderungen in Sachen Klimaschutz und Gesellschaft bewusst und sieht ihre Verantwortung darin, sich für die Zukunft zu engagieren. Die Baloise ist nicht nur Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit mit Versicherungsprodukten wie Drive Electric (Versicherung für Hybrid- und Elektrofahrzeuge), InsureMyBike (Versicherung für Fahrräder) oder SwitchPlan (eine zu 100 % nachhaltige Lebensversicherung), sondern arbeitet auch täglich daran, ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Ein Beispiel unter vielen Initiativen: die papierlose Gestaltung von Prozessen und die Digitalisierung, insbesondere das Kundenportal MyBaloise, haben diesen Wandel eingeleitet und den Papierverbrauch drastisch gesenkt.

Ein Umzug nach Leudelange