Balticconnector : Putin dementiert russische Verantwortung für Pipeline-Leck

Putin gibt an, die Pipeline gar nicht gekannt zu haben.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Verantwortung für den Schaden an der Gaspipeline zwischen Estland und Finnland zurückgewiesen. Solche Vorwürfe seien «kompletter Unsinn», sagte Putin am Freitag vor Journalisten bei einem Besuch in Kirgistan. Bislang habe er noch nicht einmal von dieser Pipeline gewusst, weil ihr Volumen gering sei.