Fußball : Bank, Tribüne? Coach hält Ronaldo nicht für matchfit

Ronaldo nicht fit

«Er ist ein fantastischer Spieler, das hat er schon so oft bewiesen. Aber man wird immer nach dem beurteilt, was man gerade zeigt, wie man gerade performt», so deutete der niederländische Coach einen Trainingsrückstand beim 37-Jährige an. Und ergänzte: «Um mit ihm zu starten, muss er fit werden. Er hat gerade erst begonnen», so der neue United-Coach. Also wird Ronaldo zum Liga-Start am Sonntag gegen Brighton wohl zunächst auf der Bank Platz nehmen.