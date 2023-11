Bankkonto geleert: Er lebte mit seiner Frau im Luxus – Sohn bringt Eltern um ihr Erspartes

Ferien und ein goldener BMW – das Luxusleben der Mansells

Zur gleichen Zeit begann für Gary und Diane ein Leben in Saus und Braus. Wie Mirror berichtet, habe das Paar im Laufe von dreieinhalb Jahren das Geld der Senioren für luxuriöse All-Inclusive-Ferien und Luxusartikel ausgegeben. So flogen Gary und Diane etwa nach Hurghada in Ägypten, nach Barbados oder nach Jamaika in der Karibik in der Business-Class. Wenn sie in New York waren, übernachteten sie im Grand Hotel. Zuhause fuhr Diane einen goldenen BMW und besaß eine umfangreiche Sammlung von Chanel- und Louboutin-Taschen. Das Paar gönnte sich zudem in feinen Restaurants teure Rinderfilets oder Austern – immer begleitet von Champagner.