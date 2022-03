Russland : Bankräubern gelingt Millionenraub

Bei einem Raubüberfall in der russischen Teilrepublik Nordossetien sind die Bankräuber mit 4,7 Millionen Euro geflohen. Die Täter waren in den Tresor-Raum eingebrochen.

Die Räuber bedrohten die Wachmänner in der Filiale in der nordossetischen Hauptstadt Wladikawkas mit Waffen, fesselten sie und brachen dann in den Tresor-Raum ein.