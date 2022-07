Jeder Kellnerbesuch kostet : Bar sorgt mit Extragebühren für Empörung

Während in anderen Ländern die Preise der Gerichte empören, sorgt eine Bar in Spanien auf andere Weise für einen starken Umsatz.

20 Cent kostete in dieser Bar der Weg des Kellners auf die «Terrasse».

Andere Länder, andere Sitten! Wer im Urlaub im Ausland ein Lokal besucht, der muss damit rechnen, dass vielleicht für das Gedeck ein paar Euro verlangt werden oder das Trinkgeld schon automatisch auf der Rechnung steht. In der spanischen Stadt Benavente geht man jedoch noch einen Schritt weiter.

Die Bar Imperial berechnet jeden einzelnen Kellnerbesuch am Tisch auf der Terrasse extra. Darüber empörte sich bereits Ende des vergangenen Jahres Galey Hermoso auf Twitter: «Vor ein paar Tagen ist uns in Benavente etwas Seltsames passiert. Jedes Mal, wenn der Kellner an den Terrassentisch kam, um etwas zu bringen: Bier, Tapas ... verlangte er 20 Cent.»