Babyglück : Barbara Meier wird zum zweiten Mal Mutter

Es ist ein Mädchen! Die «Germany's next Topmodel» Gewinnerin und ihr Mann Klemens Hallmann freuen sich über Nachwuchs. Tochter Emilia Elisa hat vor wenigen Tagen das Licht der Welt erblickt: «Die letzten Tage haben wir ganz bewusst in Ruhe als Familie verbracht und unser neues Familienmitglied willkommen geheißen. Jetzt ist sie bereit, auch dem Rest der Welt ‹Hallo› zu sagen», verrät Meier im Interview mit Style up your Life.