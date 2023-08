Eine Milliarde Dollar: «Barbenheimer» erreichen magische Marke

«Barbie» hat in den USA und in Kanada nach dem ersten Wochenende bereits etwa 155 Millionen Dollar eingespielt.

Ihr Film dürfte hochprofitabel werden: Ryan Gosling und Margot Robbie in «Barbie».

Nur wenige Wochen nach dem Start in den Kinos hat der «Barbie»-Film weltweit mehr als eine Milliarde Dollar (rund 870 Millionen Franken) eingespielt. Damit gelang es Greta Gerwig als erste Solo-Regisseurin, diese Marke zu überspringen, wie der Branchendienst Exhibitor Relations am Sonntag mitteilte. Der Blockbuster mit Margot Robbie als Barbie und Ryan Gosling als ihr Freund Ken erreichte diese magische Marke zudem schneller als jeder andere Film in der 100-jährigen Geschichte des Filmstudios Warner Bros, wie das Unternehmen mitteilte.