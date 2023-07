«Barbie» vs «Oppenheimer» : «Barbenheimer» wird auch in Luxemburg zum Kassenschlager

Bei «Barbie» werden Kindheitserinnerung wach

Die 32-jährige Tatjana hingegen, konnte es sich nicht nehmen lassen, «Barbie» in Begleitung mit der achtjährigen Gabriela noch einmal anzusehen. Sie versichert uns: Traurige Szenen? Fehlanzeige! Sie war im Übrigen nicht die Einzige, die sich eine zweite Dosis von der rosa Mädchen-Welt gönnte. Ein kleiner Ausflug in eben diese Welt ist es, was die 41-jährige Natalie noch einmal vor die Leinwand gebracht hat. Ein bisschen Träumen, «angesichts der Ereignisse unserer nicht immer so erfreulichen Realität».

Für andere ist es vor allem eine Erinnerung an Kindheitstage, was sie in das Kinepolis am Kirchberg führt. So wie für die Mutter der sechsjährigen Lily-Rose, die in Vergangenem schwelgt: «Als junges Mädchen habe ich viel mit meinen Barbies gespielt. Und jetzt spielen wir mit meiner Tochter zusammen.»