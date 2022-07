Hochverschuldet : Barca nimmt mit Finanz-Deal 200 Millionen Euro ein

Der FC Barcelona konnte mit der Vermarktung seiner TV-Rechte einen lukrativen Deal mit der US-Investorengruppe «Sixth Street» abschließen.

Mitte Juni wurden in einer Mitgliederversammlung zwei Anträge Laportas angenommen, welche zur Erschließung neuer Einnahmequellen dienen sollen. Als erster Schritt wurden nun also Anteile an den TV-Rechten des Vereins verkauft. Geplant ist außerdem der Verkauf von 49,9 Prozent an der Barca Licensing and Merchandising, von welchem sich die Funktionäre bis zu 300 Millionen Euro erhoffen.