Insta-Panne : Barca-Star postet Video mit nacktem Piqué

Memphis Depay postete ein Video aus der Kabine. Dass sein Team-Kollege Gerard Piqué darauf nackt zu sehen ist, bemerkte er wohl nicht.

Nach dem 4:0-Erfolg der Katalanen gegen Osasuna Pamplona war Depay offenbar zum Feiern zumute. Der Niederländer gewährte per Video Einblicke in die Barcelona-Kabine, zeigte sich bereits angezogen mit Routinier Dani Alves vor der Kamera. «Mucho Flow», schrieb der Offensivspieler zu dem kurzen Clip.

Dabei schien Depay kein Auge dafür zu haben, was hinter ihm passierte. Denn am rechten Bildrand war Abwehrchef Gerard Piqué zu sehen. Und der war nach dem Heimerfolg nicht so weit wie die beiden Mitspieler. Ganz im Gegenteil. Der Innenverteidiger zog sich gerade eine Hose an, war kurz nackt im Bild zu sehen.