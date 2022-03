Schock für Ronaldo : Barça und Ajax ziehen ins Halbfinale ein

Manchester United hatte in der Königsklasse nicht den Hauch einer Chance gegen den FC Barcelona. Die Partie zwischen Juventus Turin und Ajax Amsterdam war deutlich knapper.

Der FC Barcelona und Ajax Amsterdam sind in das Halbfinale der Fußball-Champions League eingezogen. Der spanische Meister setzte sich am Dienstagabend im Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester United mit 3:0 (2:0) durch. Schon die erste Partie hatte Barça mit 1:0 in England gewonnen. Ajax schaltete den italienischen Rekordmeister Juventus Turin aus. Nach dem 1:1 im Hinspiel vor einer Woche in Amsterdam besiegten die Niederländer die Turiner mit 2:1 (1:1).