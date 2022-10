Champions League: Barça verliert nach Schiri-Ärger – Seoane vor dem Leverkusen-Aus

Was für ein wildes Spiel in Mailand. Der FC Barcelona kassierte in der Hammergruppe gegen Inter Mailand eine bittere 0:1-Auswärtsniederlage und haderte dabei heftig mit dem Schiedsrichter. Grund dafür: Pedris (61.) vermeintlicher Ausgleich wurde wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung aberkannt und in der Nachspielzeit gab es nach einer heiklen Hand-Szene von Inters Dumfries (90+3.) keinen Last-Minute-Elfmeter. Das Siegtor für die Mailänder schoss derweil Calhanoglu (45+2.) mit einem trockenen Schuss in die Ecke bereits am Ende der ersten Halbzeit.

Porto – Leverkusen 2:0

Leverkusen-Coach Gerry Seoane steht vor dem Aus. Daher brauchte er gegen Porto unbedingt einen Sieg – was er nicht schaffte. Die Deutschen verloren nach Toren von Zaidu Sanusi und Galeno mit 0:2. Bitter für den Trainer: Der erste Gegentreffer war durchaus haltbar. Die Niederlage ist bitter, so war das Team von Seoane über weite Strecken der Partie das bessere Team. Zudem gab es in der ersten Halbzeit irre Szenen. So jubelten die Portugiesen über ein Tor, doch der Schiri entschied wegen eines Hands im Vorfeld auf Penalty für Bayer. Porto wütete – grundlos, denn Patrik Schick verschoss. Nach der Niederlage muss Seoane nun definitiv um seinen Job zittern.

Brügge – Atlético 2:0

Atlético Madrid verlor am Dienstagabend mit 0:2 gegen den FC Brügge. Die Belgier stehen dank des Siegs in einer Hammergruppe ohne Gegentor an der Spitze und sind damit überraschender Tabellenführer vor Porto, Leverkusen und Madrid. Unter anderem schoss Atléticos Antoine Griezmann einen Elfmeter an die Latte (77.).

Ajax - Napoli 1:6

Eine kolossale Klatsche gibt es für Ajax Amsterdam. Der niederländische Meister kommt beim Heimspiel gegen Napoli gleich mit 1:6 unter die Ränder. Dabei ging es für Ajax doch eigentlich traumhaft los, denn Kudus (9.) traf schon früh zur Führung für die Hausherren. Der Tabellenführer aus der Serie A schlug aber wenig später zurück. Erst glich Raspadori (18.) zum 1:1 aus, dann erhöhten di Lorenzo (33.) und Zielinski (45.) noch vor der Pause auf eine komfortable 3:1-Führung. Nach der Pause kam von Ajax dann kaum noch Gegenwehr. Raspadori (47.) schnürte erst seinen Doppelpack, dann erhöhte Kvaratskhelia auf 5:1, bevor Simeone (81.) die Demütigung der Niederländer mit dem 6:1 perfekt machte.

Liverpool – Rangers 2:0

Der FC Liverpool folgt in der Gruppe mit sechs Punkten nach einem souveränen Sieg gegen die Glasgow Rangers. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann durch Treffer von Trent Alexander-Arnold (7.) und Mohamed Salah (53.) per verwandeltem Foulelfmeter mit 2:0 (1:0) und rehabilitierte sich damit etwas für zuletzt dürftige Leistungen wie etwa beim 3:3 in der Liga gegen Brighton.

Frankfurt - Tottenham 0:0