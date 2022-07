Frenkie de Jong : Barça will Star loswerden, er sträubt sich dagegen, jetzt droht der Club

Denn der FC Barcelona will den Niederländer (r.) loswerden.

Fußballprofis, die einen Wechsel erzwingen wollen, gibt es immer mal wieder. Frenkie de Jong ist da eine Ausnahme. Denn der Niederländer möchte eigentlich beim FC Barcelona bleiben, er hat ja auch noch Vertrag bis 2026. Also alles gut? Denkste. Denn die Katalanen wollen den 25-Jährigen loswerden. Das, weil die klammen Spanier zum einen Gehälter einsparen müssen und zum anderen Geld brauchen. Denn sie wollen unter anderem den wechselwilligen Top-Stürmer Robert Lewandowski von Bayern München verpflichten.

Eigentlich hatte Barcelona mit dem englischen Rekordmeister Manchester United schon einen Deal für de Jong ausgearbeitet. Es wurde eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro vereinbart. Aber eben der 44-fache niederländische Nationalspieler macht keine Anstalten, den Verein zu wechseln. Der Star betonte mehrfach, sich in Barcelona pudelwohl zu fühlen und um seinen Stammplatz kämpfen zu wollen. Es sei unmöglich, dass er gehe, habe de Jong in der Umkleidekabine gesagt, schrieb am Freitag die katalanische Fachzeitung «Sport».