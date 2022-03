Fußball : Barça wirft Napoli dank Tor-Gala aus der Europa League

Am Donnerstagabend scheiden zwei Top-Clubs in der Europa League aus. Napoli unterliegt Barça, der BVB schafft es gegen die Glasgow Rangers nicht die Hinspiel-Niederlage aufzuholen.

2:4 - SSC Napoli – FC Barcelona

Eigentlich hatte sich Napoli mit dem 1:1 im Camp Nou vor dem Rückspiel im Europa-League-Sechzehntelfinal eine gute Ausgangslage verschafft. Diese hielt am Donnerstagabend aber nicht lange. Gerade einmal elf Sekunden dauerte es in der 8. Minute nach einem abgewehrten Napoli-Corner, bis der Ball auf der anderen Seite im Tor lag. Der schnelle Traoré lancierte einen Kontor und schickte den mitgelaufenen Alba in die Gasse, der eiskalt zum 1:0 abschloss. Nur vier Minuten später legte de Jong mit einem Traumtor aus über 20 Metern den zweiten Barça-Treffer nach.

Doch die Italiener zeigten sich unbeeindruckt. Ter Stegen senste den schnelle Oshimen auf der Strafraumgrenze um, Insigne hämmerte den fälligen Penalty in die Maschen. Piqué stellte kurz vor der Pause nach einem Prellball die Zwei-Tore-Führung aber wieder her. Aubameyang sorgte noch vor Ablauf einer Stunde mit dem 4:1 für die Entscheidung. Politano konnte in der 87. Minute nur noch verkürzen.

Vor Spielbeginn hatten die Spieler beider Team gemeinsam mit einem Plakat gegen den Ukraine-Konflikt protestiert, die Uefa zeigte die Bilder der Aktion aber nicht im TV.

2:2 - Glasgow Rangers – Borussia Dortmund

Nach dem 2:4 im Hinspiel startete der BVB «das Wunder von Glasgow» mit etwas Verzögerung. Tavernier schoss die Rangers in der 22. Minute per Penalty in Führung, Bellingham und Malen brachten die Dortmunder noch vor der Halbzeit aber wieder in Schlagdistanz.

In der 57. Minute war es erneut Rechtsverteidiger Tavernier, der nach einem Querschläger von Hummels zum 2:2 ausgleichen konnte und der BVB-Aufholjagd ein abruptes Ende setzte. Nati-Goalie Kobel zeigte mehrere starke Paraden, konnte es aber auch nicht verhindern, dass für die Dortmunder die europäische Saison nun bereits im Februar zu Ende ist.