Uli Hoeneß : «Barcelona kann sich weiteres Angebot für Lewandowski sparen»

Der FC Barcelona soll sein Angebot für Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski noch einmal erhöht haben. Für Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß spielt das keine Rolle.

Der FC Barcelona braucht nach Angaben von Ehrenpräsident Uli Hoeneß keinen weiteren Anlauf für eine Verpflichtung von Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern München zu nehmen. «Ich weiß nichts von einem neuen Angebot. Aber so, wie der Stand in München ist, was ich in mehreren Gesprächen gehört habe, kann sich Barcelona ein weiteres Angebot sparen», sagte Hoeneß am Rande des Zukunftskongresses «Neuland» am Mittwoch in Aachen.