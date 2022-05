Nach Zusammenprall : Barcelona-Star Araújo bricht auf dem Spielfeld bewusstlos zusammen

Der FC Barcelona gewinnt das Spiel gegen Celta Vigo mit 3:1. Doch die Katalanen verlieren ihren Innenverteidiger nach einer Kopfverletzung.

Der Uruguayer musste mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schock-Moment in Barcelona! Am Montagabend gegen Celta Vigo liegt Barça nach 60 Minuten mit 3:1 in Führung, als das Camp Nou plötzlich den Atmen anhält. Verteidiger Araújo prallt im Luftduell mit Mitspieler Gavi zusammen.