Laut Yuriko Backes: Bargeld soll Luxemburg weiterhin erhalten bleiben

Es ist eine Thema, welches die Gesellschaft polarisiert: Am heutigen Mittwoch hat Finanzministerin Yuriko Backes (DP) im Anschluss einer öffentlichen Debatte, versichert, dass Barzahlungen im Großherzogtum nicht gefährdet seien. Angestoßen wurde die Debatte durch eine Petition, die fordert, das Recht auf das Bezahlen mit Münzen und Scheinen in der Verfassung zu zementieren. Die Ministerin erinnerte in dem Zusammenhang daran, dass das luxemburgische Strafgesetzbuch schon Geldstrafen für Händler oder Behörden vorsieht, die eine Barzahlung ungerechtfertigt verweigern. Darüber hinaus verwies sie auch auf eine Studie der Europäischen Zentralbank, aus der hervorgeht, dass zwei von drei Bürgern an der Bezahlung in Cash festhalten.