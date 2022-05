Als Werbegesicht missbraucht : Baron Cohen zieht Klage wegen Cannabis-Werbung zurück

«Borat»-Star Sacha Baron Cohen hat seine Klage gegen die Werbung eines Cannabisvertriebs in Massachusetts fallenlassen.

Sacha Baron Cohen als Borat in einer Szene des Films "Borat 2" («Borat Subsequent Moviefilm», undatierte Filmszene).

Beide Seiten hätten sich geeinigt, den Fall nicht weiter vor Gericht zu verfolgen, hieß es in bei einem US-Bundesgericht in Boston eingereichten Dokumenten. Über eine Vereinbarung wurde allerdings nichts mitgeteilt. Anwälte der Prozessparteien äußerten sich auf Anfragen am Mittwoch zunächst nicht.