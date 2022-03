US-Botschafter in Luxemburg : Barret setzt sich «für Staatsbesuch von Biden ein»

LUXEMBURG – Tom Barrett ist der neue Botschafter der USA in Luxemburg. Im Interview mit «L'essentiel» wich der US-Diplomat keiner Frage aus.

Tom Barrett hat «L'essentiel» ein Interview in der US amerikanischen Botschaft in Luxemburg gewährt. Vincent Lescaut

Tom Barrett: So heißt der neue Botschafter der Vereinigten Staaten in Luxemburg. Bevor der Demokrat vor zwei Wochen sein Amt angetreten hatte, war Barrett 17 Jahre lang Bürgermeister von Milwaukee. Außerdem vertrat er zehn Jahre lang den Staat Wisconsin im Repräsentantenhaus. Der 68-Jährige gehört zu Joe Bidens Vertrauensmitarbeitern. Er ist ein erfahrener Politiker, der gerne daran erinnert, dass seine Milwaukee Bucks «NBA-Champion» sind.

Sein Lebenslauf ist so außergewöhnlich wie die folgende heldenhafte Anekdote: Im Jahr 2009 rettete Barrett eine Frau, die von einem Mann mit einer Eisenstange angegriffen worden war. Barrett wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und trug bleibende Schäden davon. Daraufhin wurde er vom damaligen Präsident Barack Obama gewürdigt. Nach einer langen Karriere im öffentlichen Dienst ist er nun bereit, Präsident Biden in Luxemburg zu vertreten.

L'essentiel: Was sind Ihre ersten Eindrücke von Luxemburg?

Tom Barrett, Botschafter der USA in Luxemburg: Ich freue mich sehr, hier zu sein und so nette Menschen kennengelernt zu haben. Es ist beeindruckend, so viele Menschen zu sehen, die verschiedene Sprachen sprechen. Mit mehr Sonne wäre es noch besser gewesen, aber es ist hier allgemein sonniger als in Milwaukee. Ich bin zum allerersten Mal in Luxemburg und ich fühle mich bereits wie zuhause!

Die luxemburgische Kultur ist in Wisconsin sehr präsent...

Absolut. Es gibt dort belgische und luxemburgische Gemeinschaften. Als ich für diesen Posten nominiert wurde, dachten viele, ich würde aus Luxemburg stammen. Ich glaube, ich habe alle Verwandte in absteigender Linie von Luxemburger in Wisconsin getroffen.

Warum ein Posten als Botschafter?

Als ich noch an der Uni war, hatte ich die Gelegenheit, einige Zeit bei den Vereinten Nationen in New York zu arbeiten. Seither war ich immer daran interessiert, die Vereinigten Staaten im Ausland zu vertreten, auch als ich als Bürgermeister von Milwaukee Botschafter empfing. Außerdem gibt es in Wisconsin viele europäische Einflüsse. Außerdem verbindet mich auch eine Familiengeschichte mit diesem Teil der Welt. Bevor meine Mutter meinen Vater kennenlernte, war sie mit einem anderen Mann verheiratet. Dieser kam bei der Ardennenschlacht um. Als Präsident Biden mir diesen Posten anbot, habe ich die Gelegenheit sofort ergriffen… und dabei alle Pläne meiner Frau geändert, die zu diesem Zeitpunkt gerade in Rente gegangen war (lacht).

Sie haben sich bereits mit Großherzog Henri getroffen?

Er ist ein sehr beeindruckender, warmherziger Mensch, mit dem man sich sofort wohlfühlt. Er ist zwar eine königliche Hoheit, aber er ist bodenständig geblieben. Unser Treffen war sehr interessant. Wir haben uns über Luxemburg, die Vereinigten Staaten und die Weltereignisse unterhalten. Es war mir eine Ehre, ihn zu treffen. Nächste Woche werde ich die Gelegenheit haben, mich mit Xavier Bettel und anderen Ministern zu treffen.

© Maison du Grand-Duc

Was vereint Luxemburg und die Vereinigten Staaten?

Die beiden Länder sind sehr eng miteinander verbunden – wirtschaftlich, historisch und kulturell. Beide glauben an die Demokratie. Ich kann es gut nachvollziehen, dass es mit der vorherigen Regierung Spannungen gab, aber Präsident Biden ist der Meinung, dass Amerika stärker ist, wenn es mit seinen Bündnispartnern zusammenarbeitet. Ich habe das Glück, in ein Land zu kommen, zu dem die Beziehungen gut sind. Dennoch möchte ich diese noch verbessern, indem wir unter anderem über die Themen Menschenrechte, Klima und Steuertransparenz zusammenarbeiten. Dazu gehört auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten zu erweitern.

Google plant in Bissen ein Datacenter zu öffnen. Ein Projekt, das die Gemüter spaltet...

Ich möchte, dass dieses Projekt Realität wird. Unsere Botschaft tut alles mögliche, um solche «Win-Win»-Projekte einfacher zu machen. Weitere Unternehmen müssen selber entscheiden, ob sie sich hier niederlassen wollen, aber ich weiß, dass Boeing Luxemburg gerne mehr Flugzeuge anbieten möchte. Außerdem hat Luxemburg auch in die Weltraumforschung investiert.

Zu Ihren Aufgaben gehört auch die Amerikaner in Luxemburg zu unterstützen. Hatten Sie bereits die Gelegenheit dazu?

Bisher habe ich noch keinen Amerikaner getroffen, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Laut unseren Statistiken leben in Luxemburg insgesamt 3000 US-Bürger – womöglich noch mehr. Unsere Aufgabe besteht darin, sie zu schützen, sie zu informieren und ihnen zu helfen, wenn sie ein Problem haben.

Sie sind zu einem Zeitpunkt nach Europa angekommen, in dem die Spannungen in der Ukraine immer weiter zunehmen. Was können Sie dazu sagen?

Darüber hat sich Präsident Biden klar ausgedrückt. Die Amerikaner, die sich derzeit in der Ukraine aufhalten, müssen das Land unbedingt verlassen. Die Geschichte Europas hat gezeigt, dass die Bedrohungen durch eine Invasion ernst genommen werden muss. Die Situation ist potenziell gefährlich.

Verstehen Sie die Kritik an der amerikanischen Haltung?

Es wird immer Kritik geben. Aber man muss verstehen, warum Amerika auf diese Weise handelt. Die Ukraine muss für sich selbst entscheiden können und Russland muss dies respektieren. Wir werden keine Entscheidung über die Ukraine ohne die Ukraine treffen. Auch die EU hat ihr Wort dazu zu sagen. Auf diplomatischer Ebene wurde viel Arbeit geleistet, aber wir müssen uns auf eine Invasion vorbereiten. Sollte es dazu kommen, muss Russland verstehen, dass es keine freie Bahn haben wird.

Die andere große Herausforderung ist die Corona-Pandemie. Werden die Amerikaner nach Luxemburg zurückkehren?

Selbstverständlich. Die Schließung der Grenzen war herzzerreißend. Die Menschen wollen reisen und haben dafür gespart. Ich glaube, dass es so viele Reisen wie noch nie geben wird. Angefangen mit allen meinen Freunden, die mich besuchen werden (lacht)!

Was halten Sie von Joe Bidens Politik?

Ich finde, dass er eine hervorragende Arbeit leistet, um aus der Corona-Krise herauszukommen und all die Probleme, die sein Vorgänger geschaffen hat, bestmöglich zu bewältigen. Mit der Zeit werden die Menschen seinen reifen und effizienten Ansatz verstehen. Ich werde alles tun, damit ein Staatsbesuch von Biden in Luxemburg stattfindet. Ich möchte, dass die Amerikaner sehen, was für ein großartiges Land das Großherzogtum ist.