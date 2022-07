«Surf in Town» : Bartringen wird zum hippen Surfspot

BARTRINGEN – Angesichts der heißen Temperaturen, die derzeit im Großherzogtum herrschen, ist das «Surf in Town» im Süden des Landes der perfekte Ort für actionreiche Abkühlung.

Das «Surf in Town» in Bartringen ist bis um 31. Juli täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Vincent Lescaut/L'essentiel

Sonne satt und Temperaturen jenseits der 30 Grad: Die Hitzewelle dieser Tage bot den perfekten Anlass, um das «Surf in Town» in der Gemeinde Bartringen zu erkunden. Ob ein Drink an der Cocktailbar oder ein Sonnenbad auf einer der Liegen am Strandbereich: Der Bartringer Beachclub hat so einiges zu bieten. Das Badeparadies ist kostenfrei und bis zum 31. Juli für alle ab sechs Jahren zugänglich.

«Wir waren schon 2019 hier und freuen uns riesig über die Rückkehr unseres Beachclubs», erklärt Organisator Bernard Vanderheyde. «Unser Surfpool ist ein weltweit einzigartiges Modell und sorgt für tolle Möglichkeiten. Auf der künstlich erzeugten Welle können bis zu vier Personen gleichzeitig surfen. «So fühlt man sich in Bartringen als wäre man in der Karibik», sagt er.

Auch der sechsjährige Eloann hat jede Menge Spaß im «Surf in Town» und konnte das Bodyboarden für sich entdecken: «Es ist ein bisschen wie Surfen. Man muss nur das Brett gut festhalten und dann geht schon alles gut», klärt der Wassersport-Fan auf. Für all diejenigen, die noch nicht so viel Erfahrungen mitbringen, stehen Trainer mit Rat und Tat zur Seite.

Auf der künstlich erzeugten Welle können bis zu vier Personen gleichzeitig surfen. Vincent Lescaut/L'essentiel

Dank der künstlich erzeugten Welle im Bartringer Beachclub «kommt das Surfen in die Stadt», sagt Bernard Vanderheyde. «Viele kommen wieder, weil sie Spaß am Bodyboarden gefunden haben. Bartringen ist eine actionfreudige Gemeinde, die jede Menge Begeisterung für den Wassersport zeigt», so das Resümee des Organisators.

Der Beach Club öffnet bis zum 31. Juli täglich von 11 bis 21 Uhr seine Türen für Besucher und liegt auf dem Zentralparkplatz in Bartringen. Reservierung können vor Ort vorgenommen werden. Mehr Insos unter: bertrange.lu.

Vincent Lescaut/L'essentiel