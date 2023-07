150 Stundenkilometer: Baseball landet MLB-Profi voll im Gesicht

Mittlerweile ist der US-Amerikaner wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ward hat mehrere Gesichtsfrakturen zugezogen, sein linkes Auge wurde aber wider Erwarten nicht in Mitleidenschaft gezogen. Angels-Manager Phil Nevin kommunizierte bereits am Sonntag: «Es ist die bestmögliche Nachricht, die wir nach dem, was passiert ist, bekommen können.» Ward sei in guter Stimmung aber müsse eventuell noch operiert werden.